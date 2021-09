CrossFit : Schwerinerin Fanny Riese bei den Hyrox-Weltmeisterschaften dabei

Athletik, Kraft, Koordination, Ausdauer: Bei der Trendsportart Hyrox stoßen die Aktiven an ihre körperlichen Grenzen. Was das bedeutet, das weiß die Schwerinerin Fanny Riese.

Schwerin | „Es ist die Sportart der Superlative.“ So wird der junge Sport Hyrox auf der Website des WM-Veranstalters beschrieben. Einen Kilometer laufen, dann eine Fitnessübung. Wieder einen Kilometer laufen und noch eine Fitnessübung. Diese Kombination aus Kraftsport und Ausdauerlauf erstreckt sich über acht Kilometer und macht den Sport so einzigartig – und so...

