Fußball Landesklasse V : FCS Warin kassiert in letzter Minute Gegentor zum 1:1

Auch im dritten Jahr in Folge gelang es den Warinern nicht, den Mulsower SV auf seinem heimischen „Betzenberg“ zu bezwingen.

Mulsow | Die völlig verdiente 1:0-Führung (48.) der Wariner durch Geburtstagskind Thilo Bründel konnten die Gastgeber in der letzten Spielminute mit einem Sonntagsschuss durch Paul Kandler (90.) noch egalisieren. Dabei hätten die Seenländer bereits in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen, ließen aber gleich mehrere hochkarätige Torchancen ungenutzt. In...

