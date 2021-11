Fußball Landesklasse V : FCS Warin geht mit Niederlage beim Doberaner FC in die Winterpause

Den Abschluss der Hinrunde hatten sich die Wariner etwas versöhnlicher vorgestellt. Aber insgesamt war die Teamleistung an diesem Tag auch nicht so, dass man einen Punkt hätte mitnehmen können.

Bad Doberan | Die Partie war vom Resultat her bis in die Schlussphase noch relativ offen. Aber vom Spielverlauf her, hatten die Doberaner ein deutliches Chancen-Plus. Die aufopferungsvoll kämpfende Wariner Hintermannschaft um Alexander Wirkus, René Schreiber und Torhüter Philipp Schröder verhinderten zwar eine Vorentscheidung, waren aber bei den Gegentoren machtlos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.