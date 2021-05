FC Mecklenburg Schwerin : Kapitän Tino Witkowski denkt noch nicht an einen Abschied

Der Kapitän des FC Mecklenburg Schwerin hat seinen Vertrag beim Oberliga-Aufsteiger um ein weiteres Jahr verlängert.

Schwerin | Als Kapitän des FC Mecklenburg Schwerin den Landespokal in die Höhe zu strecken – das könnte sich Tino Witkowski eigentlich als perfekten Abschied für seine Laufbahn vorstellen. Obwohl, so ganz rund wäre das auch nicht, denn dann würde er ja eine Saison später die erste Runde des DFB-Pokals verpassen. Also würde es wohl selbst nach so einem Triumph fü...

