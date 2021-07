Fußball in Tramm : FC Tramm und Dorf-Feuerwehr machen gemeinsame Sache

Der Fußball-Club Tramm bereitet sich mit 9:2-Testspielsieg auf seine sechste Saison vor und gemeinsam mit Hilfe der Feuerwehr kann bald auch ein Verkaufswagen aufgestellt werden.

Tramm | Es gab mal Zeiten, da hat der FC Tramm regelmäßig und auch zweistellig Fußballspiele verloren. Eigentlich sind die Zeiten noch gar nicht so lange her, denn in den fünf Saisons seit der Vereinsgründung sorgten die vielen Niederlagen und Gegentore dafür, dass die tapferen Trammer gleich viermal auf dem letzten Saisonplatz und einmal auf dem vorletzen Pl...

