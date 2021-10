Fußball Landesklasse V : Wariner haben gegen Neukloster drei Punkte im Visier

Es ist kaum zu glauben: Die Hinrunde der Fußball-Landesklasse dauert nur noch zwei Spieltage. Zum letzten Heimspiel empfängt der FC Seenland Warin den VfL Neukloster.

Warin | Die Rollen sind in diesem Norwestmecklenburgderby nach aktuellem Tabellenstand klar verteilt. Der FC Seenland ist Tabellenvierter und erwartet am Samstag, 14 Uhr, den Tabellenzwölften aus der Nachbarstadt Neukloster am Glammsee. Bei den Gästen lief es in der bisherigen Saison überhaupt noch nicht nach den Vorstellungen der Verantwortlichen. Nach acht ...

