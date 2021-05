Fußball in Sternberg : FC Aufbau entscheidet sich für Aufstieg in Landesklasse

Spieler und Trainer wählen nach zwei Jahren Kreisoberliga mit großer Mehrheit den Weg in die Fußball-Landesklasse.

Sternberg | Thema Nummer eins, das in den vergangenen Wochen beim FC Aufbau Sternberg diskutiert wurde, war die Frage: „Wollen wir in die Landesklasse aufsteigen, oder verzichten wir?“. Der FCA beendete die kurze Kreisoberligasaison mit fünf Siegen und einer Niederlage nach der Quotientenregel auf Rang eins der Staffel Ost (Quotient: 2,50). Eine Vorabstimmung in ...

