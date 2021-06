FC Aufbau Sternberg : Überraschendes Intermezzo gegen den Sachsenpokal-Sieger

Der Trainer hat die Saisonvorbereitung seiner Landesklasse-Kicker längst aufgestellt. Jetzt kam eine Anfrage zum Trainingsspiel vom 1. FC Lok Leipzig. Der Regionalligist ist nächste Woche in der Seestadt im Trainingslager.

Sternberg | Die Fußballherren des FC Aufbau Sternberg bereiten sich auf eine spannende Saison vor. Nach zwei Jahren in der Kreisoberliga Westmecklenburg kehrt die Mannschaft von Trainer Rolf Brümmer wieder in die Landesklasse zurück. Dort war der FCA sportlich gesehen auch jahrelang zu Hause. „Ich gehe davon aus, dass wir in der Liga gut mitspielen können“, so de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.