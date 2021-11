Fußball-Landesklasse IV : LSV Schwarz-Weiß Eldena in Stralendorf nicht chancenlos

Dass die Eldenaer beim Tabellenführer SV Stralendorf als Verlierer vom Platz gingen, war keine große Überraschung. Es wäre für den Aufsteiger aber mehr drin gewesen.

Stralendorf | „Wir müssen hier mit einem Punkt nach Hause fahren“, ärgerte sich John Mäder nach dem Schlusspfiff über die 1:3-Niederlage in Stralendorf. Nach Einschätzung des Eldenaer Spielertrainers stellten die Gäste in der ersten Halbzeit das spielerisch bessere Team und hätten mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine gehen müssen. Es stand nach 45 Minuten a...

