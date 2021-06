Fußball in Schwerin : Dynamo: Aufstiegsparty mit Schönheitsfehler

Dynamo Schwerin spielt wieder Fußball, aber bei der 3:5-Niederlage im Testspiel gegen Phönix Lübeck II war nur die zweite Halbzeit gut

Schwerin | Da waren sie also wieder auf dem Platz. Endlich in Trikots und nicht in Trainingsanzügen. Ein Spiel, ein richtiges. Mit einer Gastmannschaft, die aus Lübeck angereist kam. Mit Dynamo-Fans, die stolz ihr Aufstiegs-Shirt übergezogen hatten, weil die Schweriner es in der arg verkürzten Spielzeit 20/21 geschafft haben, gleich beide Seniorenteams in die nä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.