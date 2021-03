Fußball-Landespokal : Am Ende jubelt immer der FC Hansa Rostock

Im Landespokalwettbewerb geht seit sechs Jahren kein Weg am Drittligisten vorbei – und die Konkurrenz träumt weiter vom DFB-Pokal

Schwerin | Jedes Jahr das gleiche Bild. Am sogenannten „Finaltag der Amateure“ kämpfen Fußballteams in ganz Deutschland in ihren jeweiligen Landesverbänden um insgesamt 21 Tickets für die Teilnahme an der 1. Runde im DFB-Pokal-Wettbewerb. Borussia Dortmund oder vielleicht doch Bayern München? Ein Traumduell gegen die ganz Großen der Zunft ist zum Greifen nahe. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.