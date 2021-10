Fußball-Landesliga Nord : Doppelpack von Robert Schlicht sichert dem TSV Bützow drei Punkte

In der Fußball-Landesliga Nord setzte sich der TSV Bützow am neunten Spieltag gegen den SG Empor Richtenberg mit 2:0 durch. Dabei ließen die Hausherren zahlreiche Möglichkeiten aus, um den Sieg höher zu gestalten.

Bützow | Nach zwei spielfreien Wochenenden hat sich der TSV Bützow in der Fußball-Landesliga Nord mit einem Sieg zurückgemeldet. Weil der Hauptplatz am Wall kurzfristig gesperrt wurde, mussten die Warnowstädter gegen die SG Empor Richtenberg zwar auf den Sportplatz am Vierburgweg ausweichen, doch die neuen Gegebenheiten hielten sie nicht davon ab, ihre Heimbil...

