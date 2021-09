Handball in Schwerin : Die dritte Liga im Doppelpack: Stiere und Grün-Weiß mit Heimauftakt

Der Sonntag steht in Schwerin ganz im Zeichen des Handballs, empfangen doch die Mecklenburger Stiere in der Palmberg-Arena den DHK Flensborg. Zuvor haben die Grün-Weiß-Damen in der Reiferbahnhalle den Berliner TSC zu Gast.

Schwerin | Der Startschuss für die neue Drittliga-Saison ist bereits am vergangenen Wochenende gefallen. Und doch dürfte die neue Handball-Spielzeit für die Mecklenburger Stiere und für den SV Grün-Weiß Schwerin mit dem kommenden Sonntag erst so richtig losgehen. Denn jetzt können sich die Teams bei ihren Heimspielen auch vor den eigenen Fans präsentieren. Wie g...

