Fussball-Landesliga Nord : Laager SV hat in der Rückrunde noch genügend Luft nach oben

In der Fußball-Landesliga Nord ruht seit zwei Monaten der Ball. So langsam beschäftigt sich auch der Laager SV mit der Rückrunde, der auf eine durchwachsene Hinserie zurückblickt.

Laage | Wenn der Laager SV in der Fremde genauso gut wäre wie auf der heimischen Recknitzkampfbahn, dann würden die Fußball-Männer in der Landesliga Nord an erster Stelle stehen. Doch auswärts verloren die Mannen um Trainer Andreas Knoch und Heiko Seeger bisher alle fünf Partien. Und so müssen sie sich zum Abschluss der Hinrunde mit Platz acht begnügen, was m...

