Laufsport : Güstrower Sommer-Stundenlauf-Serie erfolgreich gestartet

Der beliebte Wettkampf in Kirch Rosin bot zu Beginn beste Bedingungen. Ein Senior ist dabei, das halbe Dutzend an Titeln voll zu machen. Der zweite Durchgang wirft seine Schatten voraus.

Kirch Rosin | Bei besten Bedingungen konnte die 38. Güstrower Sommer-Stundenlauf-Serie gestartet werden. Schauplatz war wieder die inzwischen gut angenommene Waldrunde in Kirch Rosin vor den Toren der Stadt Güstrow. Gleich zum Auftakt versammelten sich 36 Läuferinnen und Läufer, um den 1267 Meter langen Kurs in einer Stunde möglichst oft zu bezwingen. An der Spitze...

