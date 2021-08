Reitsport : Die Güstrower Turnierwochen am Sonnenplatz beginnen

Die Pferdesporttage in Güstrow können starten. Am Freitag rollen wieder Pferdetransporter zum Sonnenplatz, der in den vergangenen 60 Jahren schon so viele kleine und große Events mit Pferden erlebt hat.

Güstrow | Das kommende Wochenende steht am Güstrower Sonnenplatz ganz im Zeichen des Dressursports. An zwei Tagen gibt es zwölf Prüfungen bis hin zur schweren Klasse. Fünf Prüfungen am Freitag sind allein den jungen drei- bis siebenjährigen Pferden vorbehalten. Los geht es um 10 Uhr mit einer Eignungsprüfung, bei der die Pferde am Ende auch fünf kleine Sprünge ...

