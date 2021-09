Leichtathletik : Crosslauf-Landesmeisterschaft findet in Laage statt

Crossläufe bilden seit vielen Jahren den Abschluss der Leichtathletik-Saison im Spätherbst.

Laage | Die jährlich vom Leichtathletik-Verband Mecklenburg-Vorpommern angebotenen Landesmeisterschaften im Crosslauf werden in diesem Jahr im Laager Stadtwald durchgeführt. Am 6.November von 9.30 Uhr bis in den späten Nachmittag werden Aktive aller Altersklassen ihre Besten ermitteln und getrennt nach Geschlechtern um Titel und Medaillen kämpfen. Der vorb...

