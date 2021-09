Carlow/Wismar : SG Carlow geht an der Ostseeküste baden

Klare 0:6-Niederlage der Landesliga-Elf beim PSV Wismar.

Gadebusch/Wismar | Hoffnungsvoll und voller Zuversicht gingen die Carlower Landesliga-Fußballer um Trainer Michael Holst am Sonnabendnachmittag in die Partie beim PSV Wismar. Ein Sieg sollte her, um ins gesicherte Mittelfeld vorzudringen. Um es vorweg zu nehmen, daraus wurde nicht einmal in Ansätzen etwas. Carlow beginnt überlegen Zunächst bestimmten die Gäste aus...

