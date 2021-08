Fußball : Carlow gelingt Sieg zum Ligaauftakt

Landesligist gewinnt Heimspiel gegen Ludwigslust/Grabow mit 2:1

Carlow | Der Sportgemeinschaft Carlow ist zum Liga-Auftakt ein am Ende etwas glücklicher und ebenso überraschender Sieg gegen die SG Ludwigslust/Grabow gelungen. Durch Tore von Brun Keller und Marcel Musielak gewannen die Kicker um Trainer Michael Holst am Ende verdient mit 2:1. Danach sah es in der ersten Halbzeit zumindest aber nie aus, denn der Gast war die...

