Handball : Plauer SeaGirls holen zum Abschluss der Turnierserie Bronzerang

An drei Wochenenden war die Sporthalle auf dem Klüschenberg in Plau Austragungsort von Nachwuchs-Handballturnieren. Mehr als 30 Mannschaften gingen in drei Altersklassen auf die Platte.

Plau am See | Das dritte Turnierwochenende der Handballabteilung des Plauer SV war den C-Jugend-Mannschaften vorbehalten. Die Mädchen der TSG Wittenburg und die Jungs des 1. BSV 93 Magdeburg nahmen diesmal die Siegerpokale mit auf die Heimreise. Die Organisatoren der Turnierserie zogen abschließend ein sehr positives Fazit. „Ausgeglichene Teilnehmerfelder, spannend...

