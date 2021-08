Handball : Bundesligist gibt bei SV Grün-Weiß Schwerin seine Visitenkarte ab

Der Schweriner Drittligist empfängt am Sonnabend im Zuge seiner Vorbereitung Erstligist Buchholz 08-Rosengarten. Der Bundesligaverein stand letzte Saison sogar im Pokalfinale.

Schwerin | Gegen Fortuna Neubrandenburg und gegen die HSG Neukölln haben die Handball-Damen des SV Grün-Weiß Schwerin ihre Form bereits getestet. Am Sonnabend steht nun das dritte Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Und das hat es richtig in sich, begrüßt der Drittligist doch um 16 Uhr in der heimischen Halle an der Reiferbahn Bundesliga-Vertreter und Pokalfina...

