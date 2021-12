Fussball Landesklasse IV : Brüeler SV beendet Hinrunde nach holprigem Start auf Platz drei

Wer hätte gedacht, dass der Brüeler Sportverein am Ende der Hinrunde in der Landesklasse IV auf einen beachtlichen dritten Tabellenplatz rangiert.

Brüel | In den eigenen Kreisen des Vereins wohl die wenigsten. „Das ausgegebene Ziel zu Saisonbeginn bleibt aber weiterhin ganz klar bestehen. Und das heißt Klassenerhalt“, halten Trainer Sven Steinke und sein Co. Dirk Schütz den Ball flach. Denn in dieser Staffel gehe es bislang ziemlich eng zu. Das erfreuliche sei, dass die Mannschaft nicht wie in der verga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.