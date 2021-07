Fußball Landesklasse : Brüeler SV: Nächste Saison ein Derby weniger

Die BSV-Kicker haben eine spannende Spielzeit vor sich. In die Staffel IV eingeordnet, wird es aber kein Duell gegen den Nachbar-Verein aus Warin geben.

Brüel | Die Landesklasse-Kicker des Brüeler SV müssen in der kommenden Spielzeit auf ihr „Lieblings-Derby“ verzichten. Die Mannschaft ist in der Saison 2021/22 in der Staffel IV eingeordnet, der rund zehn Kilometer entfernte FC Seenland Warin wie bisher in der Staffel V. Wenn die Nachbarteams aufeinandertrafen, verfolgten immer 250 oder mehr Zuschauer das Ges...

