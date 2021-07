Fußball-Testspiele : Verbandsligist Aufbau Boizenburg kommt nicht über Remis hinaus

„Zumindest nicht verloren“, sagte Alexander Lamer nach dem 2:2, das die Boizenburger Verbandsliga-Fußballer am Donnerstagabend gegen Empor Zarrentin erreichten. Von Zufriedenheit war der Aufbau-Trainer weit entfernt.

Boizenburg | Es habe sich zumindest so ein bisschen was in die richtige Richtung bewegt, fasste Lamer seine Eindrücke zusammen und bezog sich dabei auf die Aspekte Ballbesitz und Spielkontrolle. Man habe sich insbesondere in der ersten Halbzeit immer wieder über die Flügel durchsetzen können, aus den daraus resultierenden Chancen aber zu wenig gemacht. An der E...

