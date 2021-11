Verbandsliga MV : SG Aufbau Boizenburg feiert im Kellerduell gegen Waren ersten Sieg

Saisonpremiere: Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ging die SG Aufbau Boizenburg erstmals als Sieger vom Platz. Gegen Schlusslicht SV Waren setzten sich die Elbestädter mit 3:0 durch.

Boizenburg | „Erster Dreier, erster Dreier, hey, hey“, schallte es durch die Boizenburger Arena „Am Fliesenwerk“. Eine ausgelassene Stimmung machte sich breit. So ein Gefühl kannte man hier in dieser Saison noch gar nicht. Die gastgebenden Aufbau-Kicker feierten mit dem 3:0 im Kellerduell gegen Schlusslicht SV Waren ihren ersten Sieg in der Meisterschaft und besch...

