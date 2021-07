Fußball-Testspiele : Herbe Enttäuschung des Verbandsligisten SG Aufbau Boizenburg

Wie soll das nur gutgehen in der Verbandsliga? Diese Frage stellten sich wohl alle, die die Niederlage verfolgt haben.

Boizenburg | „Die reine Katastrophe. Ich bin sprachlos“, wollte Alexander Lamer nach dem Schlusspffiff am liebsten gar nicht über diesen Auftritt seiner Mannschaft reden. Der Boizenburger Trainer blickte düster in die Fußballzukunft an der Elbe. „Wenn wir es nicht einmal schaffen, einen Kreisoberligisten zu beherrschen, wie soll das dann erst im Verbandsliga-Allta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.