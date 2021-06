Erster offizieller Wettkampf 2021 : Bahnradsportler geben beim Grand Prix in Cottbus ihr Jahresdebüt

Cottbus ist am Freitag und am Sonnabend Gastgeber des ersten offiziellen Bahnrad-Wettkampfes 2021. Mit am Start ist ein Quintett vom Bundesstützpunkt Schwerin, angeführt von Frauen-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich.

Cottbus/Schwerin | Am Freitag und am Sonnabend geht es auf der Radrennbahn Cottbus beim Grand Prix Deutschland rund. Dieser erste offizielle Wettkampf des Jahres 2021 – leider noch ohne Zuschauer ausgetragen – dient den Olympiakandidaten zugleich als Formüberprüfung wenige Wochen vor den Spielen in Tokio. Neben der deutschen Nationalmannschaft sind auch Aktive aus zehn ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.