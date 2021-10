Handball Oberliga Ostsee-Spree : B-Jugend vom Plauer SV stürmt zum ersten Auswärtssieg

Die B-Jugend-Handballer des Plauer SV kehrten mit einem 38:36-Sieg vom VfL Lichtenrade zurück. Das Team ist auf Kurs. Es war der zweite Sieg in dieser Saison.

Berlin | Der Plauer Sieg wurde auf Grund einer starken Angriffsleistung erzielt, lässt aber nach wie vor Luft nach oben. So müssen sich die SeaBulls in Zukunft spielerisch steigern und im Abwehrverhalten variabler werden. „Kämpferisch spielt die Truppe am oberen Limit“, sagt Trainer Raimo Schwabe. Die Mannschaft sei auf einem guten Weg, die Vorrunde der Meiste...

