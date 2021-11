Handball in MV : A-Jugend der Stiere festigt Tabellenplatz zwei

Die Jugendbundesligisten der Mecklenburger Stiere setzen ihre Erfolgsserie in der Hauptrunde fort und landeten in der Bundesliga einen Auswärtserfolg.

Wetzlar | Die Jugendbundesligisten der Mecklenburger Stiere setzen ihre Erfolgsserie in der Hauptrunde fort: Nachdem bereits in der Vorwoche das Heimspiel gegen den HC Elbflorenz Dresden mit 36:30 gewonnen wurde, holten sich die A-Jugendlichen die nächsten beiden Punkte. Und zwar bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen in Wetzlar. Mit dem am Ende deutlichen 29:2...

