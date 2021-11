Fussball-Landespokal : A-Jugend des Güstrower SC zieht ins Achtelfinale ein

In einem internen Verbandsliga-Duell setzte sich die A-Jugend des Güstrower SC in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals gegen die SG Neustrelitz/Blankensee mit 4:1 durch.

Güstrow | Obwohl die A-Junioren des Güstrower SC in der Fußball-Verbandsliga bislang die drittwenigsten Niederlagen kassierten (2), kommen sie in der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns aktuell nicht über den sechsten Platz hinaus. Denn zur Bilanz gehören nach sieben Spieltagen zwei Siege und drei Unentschieden dazu. So viele Punkteteilungen hat sich k...

