Segeln : Dahnke/Cipra krönen ihr EM-Debüt mindestens mit Silber

Die Plauer Mixed-Crew Dahnke/Cipra ist bei der 470er EM im Medalrace nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen.

Vilamoura/Schwerin | Ihren internationalen Einstand haben Theres Dahnke und Matti Cipra, die neuformierte Mixed-Crew vom Plauer Wassersportverein, bei den offenen 470er Europameisterschaften in Portugal mindestens mit einer Silbermedaille gekrönt. So viel lässt sich bereits vor dem Medalrace, das am Freitag auf dem Segelrevier vor Vilamoura an der Algarve ausgetragen wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.