Volleyball Regionalliga Frauen : 1. VC Parchim verliert gegen Tabellenführer Wiker SV mit 1:3

Zwar hat es für die Parchimer Volleyballerinnen mit dem Sieg im letzten Heimspiel der Saison gegen den Wiker SV nicht geklappt, die Stimmung in der Fischerdammhalle war dennoch super.

Parchim | „Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor so tollem Publikum zu spielen. Wir haben uns riesig über die Unterstützung von den Tribünen gefreut“, so Parchims Spielertrainerin Janine Carli. Die 1:3-Niederlage gegen Wik tat angesichts des erreichten Klassenerhalts nicht so weh. „Wir hätten ja gerne wenigstens einen Punkt in Parchim behalten“, sagte ihr Co-Train...

