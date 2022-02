Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim verliert beim VC Greifswald im Tie-Break

Gerade mal sechs Spielerinnen des 1. VC Parchim traten am Sonntag die Reise zum Punktspiel nach Greifswald an. Am Ende retteten die Gäste einen Tabellenpunkt.

Greifswald | An diesem (Ferien-)Spieltag fehlte Janine Carli die Hälfte der Mannschaft. Somit waren nur sechs Spielerinnen an Bord. Parchims Trainerin, die in dieser Saison schon mehrfach selbst auf dem Feld ausgeholfen hatte, musste aus gesundheitlichen Gründen auf einen Einsatz verzichten und konzentrierte sich aufs Coachen. Knackpunkte bei der 2:3-Niederlage in...

