Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim bezwingt in der Platzierungsrunde GW Eimsbüttel 3:0

Nach zuletzt vier Siegen in Folge in der Vorrunde knüpften die Volleyballerinnen des 1. VC Parchim mit dem 3:0-Heimsieg gegen Grün Weiß Eimsbüttel in der Abstiegsrunde nahtlos an die guten Leistungen an.

Parchim | Mit den drei Punkten verbleibt der 1. VC Parchim (17 Punkte) auf dem zweiten Tabellenplatz der Platzierungsrunde hinter dem Wiker SV (19), der sich ebenfalls in drei Sätzen gegen SC Alstertal-Langenhorn durchsetzte. Weiter geht es für die Parchimerinnen am Sonntagnachmittag (16 Uhr) beim VC Greifswald. Die Hansestädterinnen hatten an diesem Wochenende...

