Kapitänsfrage geklärt : Lahm-Nachfolger: Neuer wie erwartet Kapitän des FC Bayern

«Manuel, das ist ein Mann, der jetzt sehr gestanden auch die Binde von Philipp übernehmen wird», sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge bei einer Medienrunde während der Asienreise des Rekordmeisters. Neuer habe sich bei der Nationalmannschaft «super entwickelt», auf und neben dem Platz, zitierte die Münchner «tz» Rummenigge.

Neuer befindet sich nach einem Mittelfußbruch noch im Aufbautraining. Darum fehlt er während des laufenden Asientrips mit jeweils zwei Testspielen in China und Singapur. Trainer Carlo Ancelotti geht aber davon aus, dass der Schlussmann den deutschen Meister am 18. August im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen in der Münchner Arena wieder anführen kann.

«Neuer macht sein individuelles Training in München, er wird zum Bundesligastart bereit sein», berichtete Ancelotti in Shanghai, wo die Bayern am Mittwoch gegen den FC Arsenal antreten sollten.

Der Torhüter war zuletzt bereits erster Stellvertreter von Lahm gewesen. In der Nationalmannschaft hatte er vor einem Jahr Bastian Schweinsteiger als Spielführer abgelöst. Neuer ist bei den Bayern nach Sepp Maier, Raimond Aumann und Oliver Kahn der vierte Torwart, der das Kapitänsamt bekleidet. Der gebürtige Gelsenkirchener war vor sechs Jahren vom FC Schalke 04 nach München gewechselt.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 13:14 Uhr