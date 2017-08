Erhöhte Sicherheit : Kroos trifft für Real - Auch Barcelona mit Auftaktsieg

Toni Kroos hat Titelverteidiger Real Madrid gleich am ersten Spieltag an die Spitze der Primera Division geschossen. Der deutsche Nationalspieler erzielte bei Deportivo La Coruna mit einem Direktschuss aus 16 Metern in der 62. Minute den letzten Treffer beim 3:0 (2:0) der Madrilenen.