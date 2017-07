Vor historischem Titel-Rekord : Federer und Cilic kämpfen um den Titel in Wimbledon

Roger Federer und Marin Cilic bestreiten am Sonntag das Finale in Wimbledon. Für Federer geht es um einen weiteren Eintrag in die Tennis-Geschichtsbücher, für Cilic um den zweiten Grand-Slam-Titel. An das bislang letzte Duell hat Federer nicht nur gute Erinnerungen.