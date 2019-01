Weltcup in Val di Fiemme : Kombinierer Geiger steht erstmals ganz oben - «Ein Traum»

Auf der Schanze verbessert, in der Loipe fast schon bei alter Stärke: Die deutschen Kombinierer kommen fünf Wochen vor der WM immer besser in Schuss. Ein Riesentalent schafft erstmals den Sprung auf das Podest - und könnte die Hierarchie im Team durcheinanderbringen.

von dpa

13. Januar 2019, 15:24 Uhr

Vinzenz Geiger reckte die Faust in die Luft und klopfte sich mit voller Wucht auf die Brust.

Der 21 Jahre alte Premierensieger konnte seinen ersten Einzelsieg bei den Nordischen Kombinierern zunächst gar nicht fassen, als er nach einem echten Kraftakt über zehn Kilometer als Erster über die Ziellinie schoss und damit auch seinen favorisierten Teamkollegen Johannes Rydzek schlug.

«Das ist unglaublich. Ein Traum wird wahr», sagte ein emotionaler Geiger, der zwar schon Olympia-Gold im Team eingeheimst hat, zuvor aber noch nie alleine auf der höchsten Stufe des Podests gestanden hatte. Seine große Siegerehrung genoss Geiger andächtig, immer wieder huschte ihm ein verschmitztes Grinsen über das ganze Gesicht.

Die Überlegenheit des Oberstdorfer Duos Geiger und Rydzek in Val di Fiemme erinnerte fast schon an die deutsche Dominanz vergangener Tage. In einer Vierergruppe diktierte das DSV-Duo so lange das Tempo, bis die Rivalen Akito Watabe aus Japan und der Österreicher Franz-Josef Rehrl nicht mehr mithalten konnten. Am Ende zeigte Youngster Geiger einen wahnsinnigen Antritt und hängte am letzten Anstieg auch noch den laufstarken Rydzek ab. «Es war ein super Rennen von uns. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Es war sehr taktisch und mit einem Happy End für mich, das lief einfach perfekt», jubelte Geiger. Watabe als Dritter hatte über 40 Sekunden eingebüßt.

Eine Woche vor dem prestigeträchtigen Triple im französischen Chaux-Neuve sind die deutschen Kombinierer wieder richtig gut in Schwung. Während sich Gelbträger Jarl Magnus Riiber in Seefeld bei einem Trainingskurs auf die nächsten Highlights vorbereitete und so Vorsprung im Gesamtklassement einbüßte, heimsten die Deutschen fleißig Podestplätze ein. Am Freitag hatte Rydzek zum Auftakt in der Bilderbuch-Kulisse im Trentino gewonnen, Samstag hatte es für Rydzek/Geiger im Teamsprint zu Rang zwei gereicht. Eric Frenzel und Fabian Rießle wurden im Fotofinish besiegt und belegten Rang drei.

Das Riesentalent Geiger, Siegläufer Rydzek und der stark verbesserte Frenzel, der am Sonntag mit einer starken Laufleistung Fünfter wurde, machen auch Hoffnung auf DSV-Erfolge bei der WM in Seefeld, die in gut fünf Wochen beginnt. Bundestrainer Hermann Weinbuch bewertet das Niveau seiner Schützlinge positiv: «Wir sind ganz vorne dran an den Siegen. Wir sind auf einem Top-Niveau.» Das bewies am Sonntag vor allem der neue deutsche Sieger Vinzenz Geiger.