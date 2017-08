ATP-Turnier : Kohlschreiber zum dritten Mal im Finale von Kitzbühel

vergrößern 1 von 2 Foto: Barbara Gindl 1 von 2

Der gebürtige Augsburger setzte sich im Halbfinale nach 1:23 Stunden mit 7:5, 6:3 gegen den an Nummer zwei gesetzten Italiener Fabio Fognini durch, der erst am zurückliegenden Sonntag das Turnier in Gstaad gegen Yannick Hanfmann für sich entschieden hatte.

Der 33 Jahre alte Kohlschreiber hatte in Hamburg das Halbfinale gegen Florian Mayer wegen einer Blessur aufgeben müssen. In Kitzbühel war er aber wieder fit und trumpfte überzeugend auf. Im Finale des mit gut 540 000 Euro dotierten Turniers trifft er auf den Sieger der Halbfinalpartie zwischen Lokalmatador Sebastian Ofner und dem Portugiesen Joao Sousa.

2012 hatte Kohlschreiber das Endspiel von Kitzbühel verloren, 2015 war er erstmals auf Sand in Österreich erfolgreich. Für ihn ist es die zweite Finalteilnahme der ATP-Saison nach Marrakesch im April. In Marokko hatte er gegen den Kroaten Borna Coric verloren.

erstellt am 04.Aug.2017 | 15:31 Uhr