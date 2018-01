Umfrage : Knappe Mehrheit traut Deutschland Gewinn des WM-Titels zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexander Zemlianichenko 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 08:56 Uhr

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 51 Prozent der 2032 Befragten an, in Russland am ehesten der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den Gewinn des Weltmeistertitels zuzutrauen.

Acht Prozent der Befragten nannten Vize-Europameister Frankreich als größten Titelkandidaten, sechs Prozent Brasilien und vier Prozent Spanien. Bei dem Mitte Juni beginnenden Turnier will die DFB-Auswahl ihren Weltmeistertitel verteidigen. Das erste Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Schweden (23. Juni) und Südkorea (27. Juni).