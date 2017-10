2. Fußball-Bundesliga : Kiel bleibt Düsseldorf auf den Fersen - Fürth siegt

Aufsteiger Holstein Kiel bleibt die Überraschungsmannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Störche festigten mit dem dritten Sieg in Serie am Sonntag den zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.