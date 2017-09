Halbfinal-Pleite : Kerber scheitert bei Tennis-Turnier in Tokio

vergrößern 1 von 1 Foto: Koji Sasahara 1 von 1

23.Sep.2017

Die in der Weltrangliste auf Position 14 abgerutschte Kerber verpasste damit den Einzug in ihr zweites Endspiel in dieser Saison. Im April hatte die 29-Jährige im mexikanischen Monterrey ebenfalls gegen die Weltranglisten-23. Pawljutschenkowa verloren.

