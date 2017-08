WTA-Hartplatz-Turnier : Kerber erreicht Achtelfinale bei Turnier in Toronto

vergrößern 1 von 2 Foto: Tim Ireland 1 von 2

In der nächsten Runde trifft die Kielerin auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens, die sich mit 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 gegen die Tschechin Petra Kvitova durchsetzte. Das Hartplatz-Turnier in Kanadas größter Stadt ist mit rund 2,4 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 07:57 Uhr