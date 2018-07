Rasenturnier : Julia Görges erstmals im Wimbledon-Viertelfinale

Tennisspielerin Julia Görges spielt erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier um den Einzug ins Halbfinale. In Wimbledon gewann die Bad Oldesloerin mit 6:3, 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic und erreichte erstmals bei einem der vier wichtigsten Turniere die Runde der besten Acht.

von dpa

09. Juli 2018, 15:38 Uhr

Die 29-jährige Görges trifft nun beim Rasenturnier in London am Dienstag auf die Niederländerin Kiki Bertens, die überraschend die Tschechin Karolina Pliskova besiegt hatte. In dieser Wimbledon-Auflage scheint vieles möglich. Erstmals in der Geschichte des Turniers sind bei den Damen die ersten Zehn der Setzliste vor dem Viertelfinale ausgeschieden.