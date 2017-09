60 Millionen Euro investiert : HSV-Chef relativiert Kühne-Aussagen zu Finanzstopp

HSV-Investor Kühne sorgt wieder einmal für Aufregung in Hamburg. Er kündigt in einem Interview an, dem HSV kein Geld mehr geben zu wollen: «Für mich ist jetzt erst mal Schluss.» Für Vorstandschef Bruchhagen stellt sich die Situation ganz anders dar.