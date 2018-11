Rennen in Macao : Horror-Unfall: Deutsche Pilotin Flörsch schwer verunglückt

Ein Unfall mit fast 280 Sachen. Nahezu ungebremst hebt die deutsche Nachwuchsfahrerin Flörsch ab, kracht durch die Fangzäune. Insgesamt werden fünf Personen in den Horror-Crash verwickelt. Flörsch und auch die weiteren vier sind zunächst alle bei Bewusstsein.

von dpa

18. November 2018, 11:16 Uhr

Den Zuschauern stockte der Atem, auf den Tribünen und in der Boxengasse herrschte blankes Entsetzen: Die 17 Jahre alte deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch ist auf dem engen und gefährlichen Stadtkurs von Macao schwer verunglückt.

Die Bilder ihres Rennwagens, der mit weit über 250 Stundenkilometern abhebt und praktisch ungebremst durch die Fangzäune und gegen in mehreren Metern Höhe angebrachte Leitplanken kracht, ließen das Schlimmste vermuten. Wie durch ein Wunder, war Flörsch nach dem Horror-Crash beim Weltfinale der Formel 3 aber zumindest bei Bewusstsein und ansprechbar.

Das galt auch vier weiteren Personen, die in den Crash verwickelt waren. Das Rennen wurde nach rund einer Stunde Unterbrechung fortgesetzt, nachdem die Fangzäune repariert waren. Flörsch, ein weiterer Pilot, zwei Fotografen und ein Streckenposten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Details und Angaben zu möglichen Verletzungen wurden zunächst nicht gemacht.

«Ich hoffe, dass alle okay sind», sagte Mick Schumacher während der Unterbrechung. Der 19 Jahre alte Formel-3-Europameister konnte nach Startrang sechs einen Platz aufholen und das Finale im Wagen des italienischen Prema Powerteams als Fünfter beenden. Den Sieg sicherte sich der ebenfalls 19 Jahre alte Daniel Ticktum. Der Brite hatte sich in der EM-Wertung Schumacher geschlagen geben müssen.

Das sportliche Geschehen geriet angesichts des schrecklichen Unfalls von Flörsch aber auch zur Nebensache. Die Münchnerin, die am 1. Dezember 18 Jahre alt wird, war erst im Verlauf dieses Jahres in die Formel 3 aufgestiegen, als sie für das niederländische Van Amersfoort Team in Zandvoort an den Start ging. Sie hatte sich zuvor mit starken Leistungen in der Formel 4 empfohlen und es dort als erste Frau zweimal aufs Podest geschafft.

Als erste Deutsche trat sie beim Grand Prix in Macao an. Im Zeittraining hatte es Flörsch auf Platz 20 unter 28 Teilnehmern aus 14 Nationen geschafft. In der Qualifikation war sie 19. geworden. Bei ihrem Unfall in der vierten Runde lag Flörsch auf Position 15.

Zunächst blieb die Unfallursache unklar. Flörsch verlor offensichtlich auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Wagen.

Flörsch hob mit ihrem Auto ab und flog durch und über die Fangzäune, ehe sie in die Begrenzungsbefestigungen in mehreren Metern Höhe einschlug. Der Wagen stürzte daraufhin zurück auf den Boden. Sowohl ihr Team als auch die Veranstalter versicherten, dass sie bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen sei nach dem Unfall.

Kritik an dem gefährlich engen Kurs gab es vonseiten der Fahrer vor dem Rennen praktisch nicht. Angesprochen darauf, wie sehr er den Kurs möge, sagte Sieger Ticktum am Sonntag: «Das ist rhetorisch, ich habe mich das erste Mal verliebt, als ich hier war.»

Für die meisten Piloten, darunter auch Mick Schumacher, gehört der gefährliche Stadtkurs zu den Lieblingsrennstrecken. Kritisiert wird dort aber der Motorrad Grand Prix. Erst im vergangenen Jahr war ein Pilot dort tödlich verunglückt.