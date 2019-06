Handball-Bundesliga : Herzschlagfinale: Flensburg jubelt, Gummersbach weint

Die Handball-Bundesliga erlebt vor allem im Abstiegskampf ein irres Herzschlagfinale. Während die SG Flensburg-Handewitt die dritte Meisterschaft bejubelt, herrscht beim VfL Gummersbach nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte tiefe Trauer.

von dpa

10. Juni 2019, 05:02 Uhr

Ausgelassene Meisterparty bei der SG Flensburg-Handewitt, Abschiedstränen beim Bundesliga-Dino VfL Gummersbach: Im dramatischen Saisonfinale der Handball-Bundesliga gab es große Emotionen.

MEISTER: Zum dritten Mal nach 2004 und 2018 triumphierten die Flensburger. Entsprechend euphorisch ging es nach dem 27:24 beim Bergischen HC zu. Schon im Düsseldorfer ISS Dome floss das Bier in Strömen, später ging es mit dem Flieger in die Heimat, wo am Montagmittag der große Meisterempfang über die Bühne gehen soll.

Trainer Maik Machulla verfolgte die Jubelszenen mit feuchten Augen. «Der gesamte Verein hat es verdient, denn es steckt sehr viel Arbeit dahinter», sagte der 42-Jährige gerührt. Für ihn selbst war es im zweiten Jahr als Coach der zweite Titel. «Es ist schön, dass ich nun in den Geschichtsbüchern stehe», meinte Machulla.

ABSCHIED: Des einen Freud war des anderen Leid. Für Erfolgstrainer Alfred Gislason blieb mit dem THW Kiel zum Bundesliga-Abschied nur Rang zwei. «Es waren schöne elf Jahre in Kiel», sagte der 59 Jahre alte Isländer nach dem 30:26 gegen Hannover. «Ich bin sehr stolz auf die Zeit hier.» Immerhin holte Gislason mit den Kielern, die mit lediglich sechs Minuspunkten nun bester Vizemeister der Bundesliga-Historie sind, den DHB-Pokal und den EHF-Cup.

ABSTIEG: Tränen der Enttäuschung flossen beim VfL Gummersbach: Nach 53 Jahren muss der Bundesliga-Dino erstmals absteigen. Im Herzschlagfinale gab ein Tor zugunsten des punktgleichen Rivalen Eulen Ludwigshafen den Ausschlag gegen den zwölfmaligen deutschen Meister, dem das 25:25 bei Mitabsteiger SG BBM Bietigheim nicht zur Rettung reichte. «Es ist schwer, Worte zu finden. Jetzt schauen wir beide in die Röhre», sagte VfL-Trainer Torge Greve. «Man sieht nur weinende Männer.»

Auch Deutschlands Handball-Legende Heiner Brand, der seine gesamte Karriere lang in Gummersbach spielte, war bestürzt. «Es ist so gekommen, wie ich es befürchtet habe», sagte der 66-Jährige. «Für Handball-Deutschland ist ein Verlust. Künftig fehlt ein ganz großer Name.»

EUROPA-STARTPLÄTZE: Die letzten Tickets für den EHF-Pokal sicherten sich die MT Melsungen und die Füchse Berlin. Der SC Magdeburg um Torschützenkönig Matthias Musche (256 Tore) und die Rhein-Neckar Löwen hatten den internationalen Startplatz bereits zuvor sicher.