Hansas U-23-Trainer Kevin Rodewald (Mitte) beglückwünscht Maurice Schah Sedi zum umjubelten Derbysieg. Rechts: FCH-Torwart Max Hagemoser. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Stadtduell in der Fußball-Oberliga U23 von Hansa Rostock kommt im Endspurt doch noch zum Sieg Von Tommy Bastian | 14.08.2022, 19:11 Uhr

Das war nichts für schwache Nerven. In der Nachspielzeit kam die U23 des FC Hansa Rostock am Sonntag noch zum umjubelten Derbysieg gegen den Rostocker FC. Die Partie war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten.