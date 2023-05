Nach vier Siegen in Folge wollen Damian Roßbach, Markus Kolke und Kevin Schumacher (v. l.) und der FC Hansa Rostock am Wochenende den letzten Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga machen. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Vor dem Hansa-Spiel beim 1. FC Nürnberg So kann Hansa Rostock am Wochenende den Klassenhalt schaffen Von Tommy Bastian | 16.05.2023, 12:47 Uhr

Zwei Spiele stehen für den FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga noch an. Weiter geht´s beim 1. FC Nürnberg. So kann die Kogge bereits am Wochenende den Klassenhalt schaffen. Was die Spieler dazu sagen.