Sebastian Vasiliadis wechselte von Arminia Bielefeld nach Rostock und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2026. Foto: Andy Bünning up-down up-down Rostocker Neuzugang vom Gesamtkonzept überzeugt Hansa Rostock: Sebastian Vasiliadis redet nicht gerne über die Zukunft Von Andre Gericke | 04.07.2023, 14:25 Uhr

Für Sebastian Vasiliadis ging es in den vergangenen fünf Spielzeiten zwischen der 1. und 2. Bundesliga hin und her. Im Sommer unterschrieb er für drei Jahre bei Hansa Rostock. Wie sich der 25-Jährige einbringen will.